Natale: mostre visite serali e ingresso gratuito per le feste nel Parco archeologico del Colosseo (2)

- Nel percorso di visita è prevista la lettura multimediale del dipinto che raffigura una veduta ideale – a volo d'uccello – della città di Gerusalemme, posto sull'arco di fondo del fornice occidentale, la cosiddetta Porta Trionfale: la stessa dalla quale entravano i gladiatori e le belve che si affrontavano sull'arena. Numerose sono anche le mostre in corso: "Armonie di pietra. Il paesaggio delle Marche nelle sculture di Giuliano Giuliani", allestita nella Basilica Emilia nel Foro Romano, "Frammenti: il Teorema di Pasolini nelle immagini di Laurent Fiévet" allestita nelle Uccelliere Farnesiane sul Palatino e "Il viaggio di Enea. Da Troia a Roma", appena inaugurata, aperta al pubblico nel Tempio di Romolo fino al 10 aprile 2023. Il 1 gennaio, in occasione delle domeniche gratuite, il PArCo prevede apertura straordinaria con ingresso gratuito. I biglietti potranno essere ritirati, in ordine di arrivo, presso la biglietteria in piazza del Colosseo, situata nelle vicinanze del Tempio di Venere e Roma. In questa giornata rimarrà aperta eccezionalmente la Curia Iulia. Durante le domeniche gratuite anche i possessori di Membership Card e di Roma Pass potranno ritirare i biglietti gratuiti presso la biglietteria, in ordine di arrivo. (Com)