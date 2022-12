Usa: Biden firma budget 2023 per la difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha siglato il budget alla difesa per l’anno fiscale 2023, destinando 816,7 miliardi di dollari al Pentagono per la spesa militare. Il pacchetto, riferisce una nota, include un aumento in busta paga del 4,6 per cento per i militari e il personale civile del dipartimento della Difesa e un incremento di 45 miliardi dei fondi destinati al contrasto all’inflazione e all’attuazione della strategia nazionale per la difesa. Il budget, inoltre, prevede anche 30,3 miliardi di dollari per finanziare i programmi per la sicurezza nazionale avviati dal dipartimento dell’Energia e dal Comitato per la sicurezza degli impianti nucleari, oltre alla venuta meno dell’obbligo di vaccinazione per i militari. (Was)