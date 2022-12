© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I curdi di Parigi sono stati l'obiettivo di un odioso attacco nel cuore della capitale francese. Lo ha scritto su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron, esprimendo dei "pensieri" per le "vittime", per le "persone che lottano per vivere", per "le loro famiglie e conoscenti". "Riconoscenza alle nostre forze dell'ordine per il loro coraggio e il loro sangue freddo", ha aggiunto il presidente.(Frp)