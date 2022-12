Trasporti: Ghera (Fd'I), tredicesime ancora non pagate ai lavoratori Roma Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tredicesime siano pagate subito, il ritardo è già inaccettabile. È quanto dichiara Fabrizio Ghera capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio. "Troppo spesso i lavoratori lamentano posticipi nella corresponsione degli stipendi. E questo deve indurre ad una riflessione critica sull'attuale gestione aziendale della Tpl che non ha giustificazioni per questa frequente dilazione dei pagamenti. Non è accettabile poi - aggiunge Ghera - che i dipendenti Tpl siano privati del sostegno importante rappresentato dalla tredicesima, che viene erogato apposta in questo particolare momento dell'anno. Di fatto non si crea solo un danno economico, ma anche morale, che appare come una mancanza di riconoscimento del fondamentale lavoro svolto dal personale del Trasporto Pubblico Locale che opera in un servizio strategico per la città". (Com)