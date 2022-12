Iraq-Italia: Meloni, Italia al fianco del Paese nella coalizione contro lo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia rimane al fianco dell’Iraq nella coalizione globale contro lo Stato Islamico. Lo ha scritto oggi su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ringraziando il primo ministro iracheno, Mohamed Shia al Sudani, per la “calorosa accoglienza” riservatale nel corso della visita a Baghdad ed Erbil. “Siamo pronti a rafforzare la nostra partnership bilaterale e rimaniamo al vostro fianco nella Coalizione globale anti Daesh”, ha scritto Meloni, rispondendo a un messaggio su Twitter dell’ufficio del primo ministro. “Il primo ministro (Al Sudani) ha espresso apprezzamento al presidente del Consiglio (Meloni) per il ruolo italiano nella Coalizione globale anti Daesh, sottolineando l’aspirazione a rafforzare la partnership ed espandere gli investimenti con l'Italia e tutti i Paesi dell'Unione Europea”, aveva riferito in precedenza la parte irachena. (Irt)