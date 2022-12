Usa: “Cnn”, Fbi non ha chiesto a Twitter di rimuovere storia su computer di Hunter Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) non ha chiesto a Twitter di “insabbiare” una storia pubblicata dal “New York Post” a ottobre del 2020 sul computer di Hunter Biden, figlio dell’attuale presidente, Joe Biden, in cui a detta del quotidiano sarebbero state presenti diverse e-mail sui rapporti d’affari tra Hunter e alcuni Paesi stranieri. Le accuse nei confronti del Fbi sono arrivate alcune settimane dopo che il giornalista statunitense Matt Taibbi ha pubblicato su Twitter alcune e-mail scambiate tra i dipendenti della piattaforma, e condivisi anche dal nuovo proprietario, Elon Musk. Secondo Taibbi, Twitter avrebbe “adottato misure straordinarie per sopprimere la storia, rimuovendo collegamenti e pubblicando avvisi sulla loro possibile non sicurezza”. Alcune fonti anonime hanno però riferito all’emittente “Cnn” che nessuno dei messaggi pubblicati finora dimostra un coinvolgimento del Fbi nell’insabbiamento della storia. “Non saremmo mai andati da una società privata a ordinare di rimuovere una storia”, ha affermato un ex funzionario dell’agenzia che durante il servizio ha lavorato nel coordinamento dei rapporti tra il governo e aziende come Twitter, Google e Facebook. Le fonti avrebbero anche smentito le insinuazioni avanzate in precedenza da Musk e da alcuni conservatori statunitensi, secondo i quali l’agenzia avrebbe costretto illegalmente la piattaforma a rimuovere la storia del “New York Post”. (Was)