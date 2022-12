Spagna: arrestati a Madrid attivisti animalisti per aver occupato circonvallazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia spagnola ha arrestato a Madrid sette degli attivisti animalisti che si sono appostati questo pomeriggio sulla circonvallazione M-30 per impedire il passaggio dei camion impegnati nelle consegne natalizie rivendicando la fine dei sussidi all'industria della carne. Secondo fonti della prefettura della capitale consultate dall'agenzia di stampa "Europa Press", i sette attivisti sono stati tratti in arresto per disordine pubblico e disobbedienza all'autorità. Secondo quanto riportato da Futuro Vegetal in un comunicato, gli attivisti hanno invaso le cinque corsie della strada con striscioni con i quali si invitava ad agire per adottare misure volte a una transizione del sistema alimentare che protegga il mondo rurale, l'ambiente e gli animali. (Spm)