Iraq-Italia: presidente Meloni incontra a Baghdad patriarca caldeo Louis Sako

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Baghdad, nell’ambito della sua prima visita in Iraq, il patriarca della Chiesa Caldea, il cardinale Louis Raphael Sako. Secondo quanto riferisce Palazzo Chigi, l’incontro è avvenuto presso la sede del Patriarcato caldeo. La Chiesa caldea, la più importante per presenza sul territorio, è una chiesa cattolica patriarcale di rito orientale con comunità in Medio Oriente, Europa, Oceania ed America settentrionale. Quella caldea è stata tra le comunità maggiormente colpite dall’ascesa dello Stato islamico nel nord dell’Iraq nel 2014.(Res)