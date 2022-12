Serbia: ambasciatore Ue, Belgrado non deve scegliere tra l'adesione e il Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non è sottoposta a condizioni e non deve scegliere tra l'Unione europea e il Kosovo. Lo ha detto il capo della delegazione dell'Unione europea in Serbia, Emanuele Giaufret, ripreso dalla stampa locale. Giaufret ha affermato che è nell'interesse dell'Ue che la Serbia diventi un suo membro e che è meglio che finisca il processo di integrazione europea "il prima possibile". "La guerra è qualcosa che occupa le menti di tutti i responsabili delle decisioni, ed è anche legata all'importanza della conformità e dell'essere una comunità", ha affermato Giaufret, sottolineando di aspettarsi che Belgrado "faccia molto di più nella direzione della solidarietà con il continente". "L'Ue è una benedizione politica per i cittadini in termini di libertà e prosperità", ha concluso Giaufret. (Seb)