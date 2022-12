Legge Bilancio: De Luca, poco tempo per lavorarci? E' colpa della Meloni, potevamo votare a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Presidente del Consiglio ha raccontato agli italiani che c'è stato poco tempo per lavorare sulla proposta di bilancio: è una considerazione francamente inaccettabile perché il Governo Draghi lo avete fatto cadere voi". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì. "Avete costretto gli italiani a preparare le liste a Ferragosto, una campagna elettorale in piena estate: sapevate i tempi per l'approvazione del bilancio e la loro strettezza è dipesa da voi. Potevamo votare a marzo del prossimo anno lasciando in carica il vecchio governo anche perché il 90% delle cose fatte da questo esecutivo sono cose che avrebbe fatto allo stesso modo Mario Draghi", ha aggiunto. (Ren)