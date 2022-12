Usa: Biden, aumento spesa delle famiglie dimostra resilienza della nostra economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi dati sulla spesa delle famiglie negli Stati Uniti, che a novembre ha registrato un incremento dello 0,1 per cento, dimostra ancora una volta la ripresa e la resilienza dell’economia. Lo ha detto in una nota il presidente Usa, Joe Biden, commentando i dati pubblicati oggi dal dipartimento del Commercio. “I redditi aumentano e i prezzi stanno scendendo, mentre il mercato del lavoro rimane solido: le festività natalizie vedranno una discesa dei prezzi della benzina e dei generi alimentari”, ha detto, aggiungendo che si tratta di una vittoria per le famiglie, le imprese e gli agricoltori statunitensi. (Was)