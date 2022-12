Hong Kong: Xi riceve Lee, "costanti progressi" nell'integrazione della regione con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'amministrazione di Hong Kong, John Lee, è stato ricevuto oggi dal presidente della Cina, Xi Jinping. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "China News Service", precisando che Lee si è recato a Pechino, come da prassi, per riferire del lavoro svolto nella regione a statuto speciale durante l'anno. Il capo di Stato cinese ha valutato positivamente le iniziative intraprese dal numero uno di Hong Kong, notando come la regione stia "registrando costanti progressi sulla strada giusta del modello 'un Paese, due sistemi'". Si tratta del "miglior assetto istituzionale" adottato dalla Cina per garantire stabilità a lungo termine dopo avere ottenuto la sovranità delle ex colonie europee, ha affermato Xi, aggiungendo che il governo centrale sosterrà Hong Kong nel mettere a frutto i suoi "vantaggi unici" e ad integrarsi nello sviluppo nazionale. Il presidente cinese aveva speso parole d'apprezzamento nei confronti di John Lee anche dopo la sua vittoria alle elezioni amministrative dello scorso maggio, cui ha partecipato come unico candidato ottenendo il 99,2 per cento delle preferenze da parte di un Comitato elettorale composto da 1.416 membri fedeli a Pechino. Il capo dell'amministrazione è infatti particolarmente apprezzato dal governo cinese per le iniziative intraprese nel campo della sicurezza di Hong Kong – di cui guidò la segreteria dal 2017 al 2021 – e per la efficace repressione dei moti pro-democrazia del 2019.(Cip)