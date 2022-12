Veneto: Zaia su Misurina, aperti a qualsiasi possibilità ma necessario mantenere destinazione sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partita "della montagna ce l'abbiamo a cuore. Quella di Misurina è una partita sulla quale continuiamo a lavorare, non è la volontà di chiudere qualcosa che funziona. In questi anni abbiamo confermato e aumentato il budget, ma se i pazienti non arrivano la diocesi di Parma pensa che ci sia necessità di fare qualcosa. siamo aperti a qualsiasi possibilità per aiutare la diocesi di Parma e tutto lo staff affinché non chiuda, ma all'interno di una destinazione sanitaria, e non rispetto ad altre destinazioni". Lo ha detto Luca Zaia, presidente della regione Veneto, tornando a parlare del tema dell'Istituto Pio XII, durante la conferenza stampa di fine anno. (Rev)