Sanità: all'ospedale San Filippo Neri centesimo intervento con il chirurgo robot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato eseguito oggi il centesimo intervento di chirurgia robotica all'ospedale San Filippo Neri della Asl Roma 1. Si tratta di una Emicolectomia sinistra, eseguita dall'equipe dell'Unità operativa complessa di Chirurgia generale e d'Urgenza con i dottori Irnerio Angelo Muttillo e Biagio Picardi. Per l'azienda sanitaria romana, che ha iniziato ad utilizzare il robot Da Vinci dal mese di giugno, è un grande traguardo dal momento che, rispetto alla programmazione iniziale, gli interventi portati a compimento sono stati raddoppiati. Il robot Da Vinci sfrutta un sistema di ultima generazione, che oltre alla piattaforma robotica è completo di un tavolo, che si muove in sincrono con il robot stesso e un lavastrumenti dedicato, che consente un lavaggio pre-sterilizzazione automatico con minor rischio di rotture. (segue) (Com)