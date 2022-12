Sanità: all'ospedale San Filippo Neri centesimo intervento con il chirurgo robot (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale in questi mesi sono stati coinvolti diversi staff medici oltre alla Chirurgia Generale e d'Urgenza. Si tratta dell'Otorinolaringoitaria, l'Urologia e la Chirurgia Oncologica, un grande lavoro di squadra che ha visto insieme la Direzione sanitaria ospedaliera, guidata da Pietro Grasso, le équipe chirurgiche, infermieristiche e gli anestesisti, la Centrale di sterilizzazione, l'Ingegneria clinica e la Farmacia ospedaliera. "Nei prossimi mesi continueremo in questa direzione che ha dato ottimi risultati per i pazienti, che sono stati sottoposti ad interventi con minore dolore post-operatorio, minore necessità di trasfusioni e migliori risultati estetici oltre ad una consistente diminuzione dei tempi di ospedalizzazione e di recupero. Il nostro obiettivo resta quello di massimizzare i parametri di efficienza, qualità, velocità e sostenibilità. La prossima tappa sarà la chirurgia robotica ortopedica", commenta la direttrice generale della Asl Roma 1, Roberta Volpini. (Com)