Trasporti: Baglio-Zannola (Pd), chiusura concordato Atac risultato eccezionale in poco tempo

- Finalmente Atac riparte con nuove capacità finanziarie e d'investimento. Dopo la dissennata gestione del passato abbiamo rapidamente portato avanti questo straordinario lavoro di risanamento. Lo dichiarano la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio e il consigliere Pd Giovanni Zannola, presidente della commissione capitolina Mobilità. "La chiusura del concordato - aggiungono - è un risultato eccezionale, ottenuto dal lavoro di squadra di Giunta, Dipartimenti interessati e Assemblea Capitolina che ha permesso in poco più di un anno di recuperare quasi 180 milioni. Continuiamo a puntare i riflettori sul piano di rilancio di Atac puntando ad un nuovo sistema di mobilità sostenibile ed efficiente. L'Azienda deve tornare ad essere un grande patrimonio di Roma Capitale", concludono. (Com)