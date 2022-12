Sardegna: medicina di prossimità, a Gavoi il primo esempio di teleassistenza dell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tappa di oggi a Gavoi, alla Casa della Comunità, rappresenta il primo step del progetto di medicina di prossimità che in tempi brevi coinvolgerà l’intera regione. La struttura sanitaria territoriale è stata visitata questa mattina dall’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, alla presenza dei vertici della Asl di Nuoro e dei sindaci del nuorese. “A Gavoi, con la Casa della Comunità, avviamo per la prima volta in Sardegna la sperimentazione della tele-assistenza e, a breve, la telemedicina con il monitoraggio dedicato allo scompenso cardiaco e alle patologie potenzialmente fatali a maggior incidenza regionale. La struttura di Gavoi è stata completamente recuperata e riorganizzata per ospitare i medici dell’assistenza primaria e gli specialisti ambulatoriali. Inoltre a poche centinaia di metri è presenta la stazione di monitoraggio in grado di raccogliere i dati biometrici dei pazienti in carico. Oggi partiamo con la sperimentazione della tele-assistenza che, in tempi brevi, si arricchirà del supporto della telemedicina per la gestione di diverse importanti patologie”, dichiara l’assessore Doria. (segue) (Rsc)