Sardegna: medicina di prossimità, a Gavoi il primo esempio di teleassistenza dell'Isola (3)

- Fondamentale lo sviluppo della telemedicina, per l’assessore Doria: “Stiamo gettando le basi per una sanità moderna, al passo con i tempi, e le nuove tecnologie rappresentano un’opportunità irrinunciabile per accorciare le distanze fra i bisogni dei territori e gli specialisti dei centri ospedalieri. La telemedicina è anche alla base del nuovo modello di continuità assistenziale che vogliamo portare sul territorio: punti di continuità assistenziale avanzati in servizio ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette, capaci di offrire un grado più elevato d’assistenza grazie a strumenti oggi non disponibili nella configurazione attuale delle guardie mediche. Nelle more dell’imminente riforma della continuità assistenziale sarda stiamo progettando l’avvio sperimentale del servizio di teleconsulto da iniziare nelle postazioni di guardia medica delle zone disagiate, che potrà consentire, previa contrattazione con i sindacati di categoria, un’integrazione al compenso orario dei medici, incentivando quindi il servizio in quelle sedi”. (Rsc)