Usa: commissione 6 gennaio, Trump dovrebbe essere bandito da incarichi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrebbe essere bandito da qualsiasi incarico di natura pubblica in futuro. È quanto si legge nelle conclusioni del rapporto finale pubblicato ieri sera dalla commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Il documento di 845 pagine è stato divulgato tre giorni dopo l’ultima riunione della commissione, che ha anche chiesto al dipartimento della Giustizia di incriminare Trump per il suo presunto ruolo nelle manifestazioni, culminate con l’irruzione di centinaia di protestanti all’interno del Campidoglio. Nel rapporto, che include più di mille tra interviste, deposizioni e trascritti di email, messaggi di testo e telefonate, l’ex presidente Usa viene accusato di aver organizzato la presentazione di false liste di grandi elettori per impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020 in almeno sette Stati. (Was)