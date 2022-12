Piemonte: audizione Extinction rebellion in commissione Ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Ambiente del Consiglio regionale del Piemonte ha audito gli attivisti e la attiviste del gruppo ambientalista Extinction rebellion. "E' necessario fare ogni sforzo per ridurre ogni anno del 7 per cento le emissioni per giungere al loro dimezzamento entro il 2030. Una sfida da cogliere e che, come richiesto dall’Onu, deve coinvolgere i Governi di tutto il mondo. Dimezzare le emissioni, non può rimanere un auspicio ma deve diventare realtà. Non abbiamo ricette perché non siamo politici, ma auspichiamo un piano regionale di comunicazione rivolto ai cittadini sulle misure intraprese per arginare la crisi e sui risultati raggiunti e forme di coinvolgimento attivo dei cittadini”. Dalla sua Angelo Dago, il presidente della Commissione, ha sottolineato come si tratti di "questioni che la Giunta sta già affrontando, ma è utile e costruttivo sentire anche la voce di associazioni o movimenti come Extinction Rebellion, che lavorano per contribuire a ridurre le emissioni e rendere più consapevoli i cittadini sulla necessità di modificare gradualmente alcuni stili di vita", ha concluso. (Rpi)