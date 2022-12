© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato lo stabilimento metalmeccanico Shcheglovsky Val nel corso della sua visita ufficiale a Tula, capoluogo dell'omonima regione. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", nell'impianto vengono prodotti veicoli da combattimento per i sistemi missilistici di difesa aerea Pantsir-S e Pantsir-S1, così come il sistema missilistico anticarro Kornet-M.(Rum)