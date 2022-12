Pd: Calenda, correnti si metteranno d’accordo e vincerà Bonaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle primarie del Partito democratico “credo che vincerà Bonaccini” anche perché “le partite del Pd non sono mai veramente aperte” dato che sono “un modo in cui si mettono d'accordo le correnti”. Ne è convinto il leader del Terzo polo, Carlo Calenda, che a “Tagadà”, su La7, ha aggiunto: “Bonaccini vince con il 60 per cento e Elly Schlein farà la minoranza. Ma il problema del Pd non è questo, è che metà vuole andare col Movimento e l'altra metà vorrebbe fare un’alleanza con noi” e queste due visioni “non possono più stare insieme”. (Rin)