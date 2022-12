Macao: indice composito prezzi al consumo aumentato dello 0,76 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice composito dei prezzi al consumo (Ipc) di Macao è aumentato dello 0,76 per cento su base annua a novembre, attestandosi a 103.85 punti. Lo indicano i dati pubblicati oggi dal dipartimento di Statistica e Censimento della regione a statuto speciale. La crescita dell'inflazione al consumo è stata trainata dall'incremento degli stipendi di collaboratori domestici, dall'aumento delle tasse universitarie, dai rialzi sul costo di elettricità e benzina, nonché all'aumento dei prezzi per i pasti fuori casa. Nei primi undici mesi del 2022, l'indice composito dei prezzi al consumo è cresciuto in media dell'1,07 per cento su base annua.(Cip)