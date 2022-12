Pensioni: Cgil, in legge Bilancio solo peggioramenti, nessun impegno elettorale mantenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la manovra di bilancio in dirittura d'arrivo, degli impegni assunti dal Governo sulle modifiche in tema previdenziale non si vede traccia". Lo afferma il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari. Sulla rivalutazione delle pensioni, il taglio continua a essere pesante: 3,5 miliardi in meno nel solo 2023, 17 miliardi in meno nel triennio. La rimodulazione della percentuale di rivalutazione, che alza dall'80 per cento all'85 per cento le pensioni tra 4 e 5 volte il trattamento minimo, è insignificante: 8 euro lorde al mese in più di media. E si riduce ancora del 3 per cento la percentuale per i redditi di pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo. Stiamo parlando non della pensione dei ricchi, come ha sostenuto la presidente del Consiglio, ma degli assegni di impiegati e operai specializzati che hanno lavorato e versato contributi per 40 e più anni. Su Opzione donna, nessun cambiamento. Un'abrogazione, di fatto, della misura. Riguarderà appena 870 persone, secondo le nostre analisi. (segue) (Com)