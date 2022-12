Lombardia 2023: Violi (M5S), ok da Conte per coalizione, lavorare su temi e programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha dato il via libera definitivo all’ingresso del Movimento nella coalizione che sosterrà Majorino alle prossime elezioni regionali in Lombardia. In merito è intervenuto il coordinatore lombardo dei pentastellati Dario Violi: "Questa coalizione prende forma intorno alle proposte del Movimento Cinque Stelle, sia nel merito della visione di Lombardia che vogliamo costruire, sia nel metodo: confrontarsi e lavorare prima sui temi e sul programma e poi sul metodo di selezione della classe dirigente a cui vogliamo affidare questo ambizioso progetto". "Una classe politica trasparente - ha aggiunto poi Violi -, capace di essere lo specchio dell’alto valore che attribuiamo alle istituzioni. Le nostre idee e il nostro contributo puntano ad essere il valore aggiunto, finora mancato a questa coalizione, per mettere fine alla stagione del centrodestra in Lombardia". "Lavoriamo insieme per offrire un’alternativa alle due destre di Fontana e Moratti e permettere ai lombardi di scegliere un’altra Lombardia" ha concluso il coordinatore lombardo. (Com)