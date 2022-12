Roma: la mattina di Natale militari in sfilata da Prati a piazza San Pietro, bus deviati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma servizi per la Mobilità, in un comunicato, rende noti gli appuntamenti per questo fine settimana con possibili deviazioni al trasporto pubblico locale ed eventuali chiusure al traffico. "Domenica 25 dicembre, dalle 10 alle 13, un Reparto d'onore interforze sfilerà da via Carlo Alberto Dalla Chiesa a piazza San Pietro attraversando via Fabio Massimo, via Terenzio, via Sforza Pallavicini, via di Porta Castello, via della Traspontina, via della Conciliazione e piazza Pio XII", si legge. (Com)