Lavoro: sindacati, fermare strage morti sul lavoro

- "Ancora una morte ingiusta, inaccettabile e indegna di una società civile. Oggi è accaduto ad un lavoratore della società Giove Clear, investito mentre lavorava nella tratta autostradale Roma-Civitavecchia nell'area di servizio Arrone". A dichiararlo Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti che aggiungono: "Ancora non si conoscono le dinamiche di come sia avvenuto l'incidente e le conseguenti cause da accertare, restano comunque le gravissime responsabilità di chi dovrebbe garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro". "Ci uniamo alle condoglianze alla famiglia ed ai cari del lavoratore - concludono le organizzazioni sindacali - Siamo vicini alle lavoratrici ed i lavoratori, nei luoghi di lavoro, che dovrebbero essere luoghi sicuri e invece si trasformano troppo spesso in luoghi di vere e proprie stragi di morti sul lavoro. Continueremo a denunciare e a lottare con loro affinché venga finalmente vinta questa battaglia di dignità e civiltà". (Rin)