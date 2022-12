Bosnia: ministero Esteri russo, status candidato Ue serve per conquista geopolitica del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione sullo status di candidato all'Unione europea per la Bosnia Erzegovina è stata presa con l'obiettivo della completa conquista geopolitica della regione da parte dell'Occidente e l'istituzionalizzazione della politica neocoloniale in atto da anni in quell'area. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ripresa dalla stampa locale. "Si toglie così il diritto agli abitanti della Bosnia Erzegovina di costruire autonomamente la propria vita e di scegliere i partner secondo la propria discrezione e desiderio", ha affermato Zakharova. "Non è un'esagerazione", ha continuato la funzionaria russa, "l'Ue ha trasformato da tempo i negoziati di preadesione e di adesione in uno strumento di coercizione economica e politica. Vediamo lo stesso in altri Paesi della regione che non partecipano alla stesura delle decisioni, dichiarazioni e sanzioni di Bruxelles ma sono brutalmente e categoricamente costretti ad aderirci automaticamente", ha concluso Zakharova. (Rum)