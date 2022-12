© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calano ancora i contagi da Covid in Piemonte. Nella settimana appena passata la Regione ha avuto un incidenza pari a 167.2, in calo del 38,5 per cento rispetto ai sette giorni precedenti (271,9). L'occupazione dei posti letto ordinari si è attestata al 9,2 per cento, quella dei posti letto in terapia intensiva al 3 per cento. Mentre a positività dei tamponi all'8,7 per cento.(Rpi)