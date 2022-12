Difesa: Foti (Fd'I), bene Meloni e ministri in zone di guerra, orgogliosi di nostri soldati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene il presidente Meloni in Iraq e i nostri ministri impegnati nelle zone di guerra per onorare i militari italiani. Siamo orgogliosi del loro lavoro, dei loro sacrifici e delle loro rinunce. Servitori della patria che non sventolano la bandiera della pace, ma si battono davvero per riportarla in contesti internazionali difficili. E' a tutti loro che rivolgiamo la nostra gratitudine, affetto e gli auguri di un Santo Natale". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.(Rin)