Mes: Calandrini (Fd’I), bene non utilizzarlo, scelta coerente con nostre idee

- La scelta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni di non utilizzare i fondi del Mes “è una scelta coraggiosa ma coerente con il percorso politico di Fratelli di Italia. La nostra è una nazione indipendente e autonoma che ha le forze per autodeterminare le proprie politiche economiche”. Lo ha dichiarato il presidente della V Commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini. “Ciò – ha aggiunto – non vuol dire che il governo italiano non sia europeista, questo deve essere chiaro. Il meccanismo salva stati rischia però di trasformarsi in un cappio che una nazione come la nostra non può accettare". (Rin)