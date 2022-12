Speciale scuola: Università Torino, aumentato costi energetici ma Ateneo investirà in ricerca e edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investiamo ancora, infine, sul rapporto con la città e il territorio. Procede la realizzazione dei grandi progetti che stanno trasformando spazi urbani di Torino e dell'area metropolitana come Cavallerizza Reale, Parco della Salute, Città delle Scienze a Grugliasco. Contare su un rapporto sempre più stretto con il territorio significa allo stesso tempo investire su una politica culturale capace di valorizzare la sinergia con le altre istituzioni culturali e di offrire qualificate opportunità di arricchimento e confronto, anche attraverso eventi di rilievo nazionale e internazionale. Per questo puntiamo su UniVerso, il nostro osservatorio sul contemporaneo che sempre di più e meglio sta portando il suo contributo al paesaggio culturale della città. Due saranno le parole chiave per tracciare la rotta: entusiasmo e competenza, confidando negli ottimi risultati che di certo seguono ogni buona semina", ha concluso Geuna (Rpi)