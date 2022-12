Speciale scuola: da "Natale nei Musei" ai concerti all'Auditorium, il programma degli eventi nella Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si ferma, neanche nel fine settimana di Natale, il ricco cartellone di eventi culturali a Roma. Da domani e fino all'8 gennaio il Sistema Musei della Capitale è aperto con mostre, eventi e attività didattiche ad ingresso gratuito con la Mic card, ora anche digitale. Durante il periodo festivo sarà possibile conoscere e riscoprire il patrimonio delle collezioni permanenti, arricchite dalle meraviglie delle mostre temporanee ospitate, sia nei principali musei a pagamento (Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Museo dell'Ara Pacis, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Musei di Villa Torlonia, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d'Arte Moderna, Museo Civico di Zoologia) sia nei piccoli musei a ingresso gratuito (Museo di scultura antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo delle Mura, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Museo di Casal de' pazzi, Villa di Massenzio). Tutti i Musei Civici saranno aperti il 24 e il 31 dicembre fino alle 14.00 e il 1 gennaio 2023 per l'intera giornata. Resteranno chiusi il 25 dicembre, mentre lunedì 26 saranno aperti, con orario ordinario, solo Musei Capitolini, Museo dell'Ara Pacis e Mercati di Traiano. "Natale nei Musei" è promosso Roma Culture, Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali con l'organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Dai musei ai teatri, prosegue la festa. (Rer)