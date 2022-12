Speciale scuola: riparte la campagna dedicata alla promozione delle biblioteche italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riparte la campagna della direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura, dedicata alla promozione e valorizzazione del circuito delle biblioteche italiane. Dopo Geronimo Stilton, la nuova tappa del percorso - informa un anota del ministero della Cultura (Mic) - è "Viaggi Straordinari", lo spot realizzato dal Centro sperimentale di cinematografia nel salone di lettura della Biblioteca Angelica, in onda sulle reti Rai, Mediaset e Sky, proiettato nei cinema e visibile nelle Grandi Stazioni. Le immagini immergono lo spettatore nel celebre "vaso vanvitelliano", dove la giovane protagonista si affaccia alla vita attraverso i libri antichi, vestendo, di volta in volta, i panni delle eroine letterarie. "La nuova campagna del ministero della Cultura è un invito a fruire dell’immenso patrimonio librario e a conoscere gli straordinari tesori conservati nelle biblioteche statali: libri antichi che si arricchiscono costantemente con la produzione contemporanea, raccolte che meravigliano con manoscritti, codici miniati fino a partiture musicali, mappe e disegni, esemplari dei più grandi autori della cultura nazionale", commenta il ministro Gennaro Sangiuliano. (Com)