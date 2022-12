Speciale scuola: Afghanistan, il G7 condanna la decisione dei talebani di bandire le donne dalle università

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del G7 condannano “con forza” la recente decisione dei talebani di bandire le donne dalle università dell'Afghanistan, di continuare a vietare alle ragazze l'istruzione secondaria e di imporre ulteriori severe restrizioni alla “capacità di donne e ragazze di esercitare i loro diritti umani e libertà fondamentali”. È quanto afferma la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, nel comunicato diffuso al termine della videoconferenza che ha tenuto con i colleghi del G7 a cui ha partecipato anche l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell. Le parti chiedono con urgenza ai talebani di revocare il divieto di istruzione universitaria per le donne e di abrogare “senza indugi” la decisione che proibisce alle ragazze l'accesso alla scuola secondaria. Queste delibere, unite alle precedenti misure dei talebani che restringono l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle donne delle ragazze in Afghanistan, sono “estremamente preoccupanti” e paiono costituire “una politica sistematica”. Le “persecuzioni di genere” possono configurare “un crimine contro l'umanità ai sensi dello Statuto di Roma, di cui l'Afghanistan è uno Stato parte”. I membri del G7 sono “al fianco di tutti gli afgani nella loro domanda di esercitare i loro diritti umani coerentemente con gli obblighi di diritto internazionale” del loro Paese. Le politiche dei talebani volte a “cancellare le donne dalla vita pubblica avranno conseguenze” sulle modalità con cui gli Stati parte del G7 si relazioneranno con l'Afghanistan. (Geb)