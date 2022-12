Ucraina: Zelensky, farò nuovi viaggi se avranno importanza strategica per la vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di essere pronto a compiere nuovi viaggi internazionali, se saranno necessari per la vittoria dell'Ucraina. Come ha spiegato Zelensky nel corso di una conferenza con gli ambasciatori ucraini, attualmente il presidente non ha l'opportunità e il tempo di effettuare visite all'estero e deve ricorrere ad altri formati. "Ma se una visita può potenzialmente avere una importanza strategica come quella che ho fatto ora negli Stati Uniti (...) se l'uno o l'altro nostro partner sarà pronto ad assumere la leadership nell'attuazione della 'formula di pace' ucraina, se si faranno passi per accelerare la nostra vittoria, allora, come un'eccezione alla pratica generale della legge marziale, potrei condurre i negoziati a livello personale", ha spiegato Zelensky. Il presidente ha parlato anche della sua recente visita negli Stati Uniti, definendola "molto utile", in particolare grazie alle decisioni sulla fornitura di sistemi di difesa aerea all'Ucraina e altri accordi strategici bilaterali che sono stati raggiunti. (Kiu)