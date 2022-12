Iraq-Italia: presidente Rashid elogia relazioni bilaterali e chiede rafforzamento cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’incontro con Meloni, Rashid ha inoltre ricordato la sconfitta dei terroristi dello Stato islamico, elogiando “il ruolo degli amici della comunità internazionale nell'aiutare l'Iraq nella lotta al terrorismo, tra cui l'Italia, che ha contribuito a sostenere, addestrare e fornire consulenza” agli apparati di sicurezza dell’Iraq. Il presidente ha affermato che vi sono “molti aspetti di cooperazione e coordinamento tra Iraq e Italia, che possono essere rafforzati in campo economico, culturale e nel turismo”. Il presidente iracheno ha inoltre parlato con Meloni dell’impatto positivo sulla popolazione irachena della visita del Papa avvenuta nel marzo del 2021. Nel colloquio, Rashid ha passato in rassegna una serie di sfide che sta affrontato l’Iraq e che necessitano della collaborazione di Paesi amici, come il ritorno degli sfollati nelle loro abitazioni, la cooperazione culturale attraverso lo scambio di esperienze, gli effetti del cambiamento climatico e le conseguenti crisi di siccità sempre più frequenti. (Res)