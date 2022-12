Commercio: Bordoni (Lega), settore trascurato, troppi divieti bloccano la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ennesimo stop al traffico privato penalizza ancora una volta il settore del commercio capitolino. A poche ore dal Natale ordinare un altro stop alle auto private equivale a fermare anche lo shopping legato alle Feste. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e segretario romano della Lega Salvini premier Davide Bordoni, a proposito dell'ordinanza antismog che limita oggi e domani la circolazione dei veicoli privati. "Non è bastato dunque chiudere la fascia blu per l'intero mese di dicembre ignorando le richieste degli operatori che chiedevano minori restrizioni, ma si pone in queste ore un ulteriore divieto che interessa anche la fascia verde. Questa amministrazione non è amica dei commercianti: pone loro davanti continue difficoltà dimenticando i danni dovuti alla pandemia, cui si somma il problema odierno legato alla crisi energetica. Non si può continuare in questo modo. La Lega chiede un serio confronto sul commercio romano, - concludo Bordoni - una riflessione vera, capace di proporre soluzioni utili ai commercianti e all'intero indotto, un segmento che garantisce migliaia di posti di lavoro in tutta Roma. Un segmento che dovrebbe quindi essere al centro dell'attenzione del Campidoglio, che però finora sui dimostra capace solo di vietare, ma non di risolvere". (Com)