- A novembre, l'indice dei prezzi al consumatore (Ipc) in Nicaragua è cresciuto dell'11,38 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inide) segnalando che su mese l'inflazione è cresciuta dello 0,68 per cento su mese (contro il +1,39 per cento registrato a novembre 2021). Dall'inizio dell'anno, l'Ipc ha accumulato una crescita del 9,83 per cento. (Mec)