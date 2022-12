Iraq-Italia: presidente parlamento iracheno, sosteniamo cooperazione con governo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti dell’Iraq sostiene la cooperazione tra Baghdad e il governo dell'Italia. Lo ha dichiarato, oggi, il presidente del parlamento iracheno, Mohammed al Halbousi, nel corso del suo incontro con il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, quest'ultima alla sua prima visita in Iraq. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa irachena “Ina”, Halbousi ha ricevuto Meloni e la delegazione di accompagnamento, con cui ha discusso del “rilancio della cooperazione bilaterale tra Baghdad e Roma in una serie di settori, tra cui energia, agricoltura, sanità, gestione delle risorse idriche, progetti infrastrutturali e scambi economici e commerciali". Halbousi ha poi elogiato "l'impegno dell'Italia nell'addestramento delle forze irachene e il suo ruolo all'interno della coalizione internazionale impegnata nella lotta allo Stato islamico". Da parte sua, Meloni, ha riferito “Ina”, ha espresso il desiderio di rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi, sottolineando il sostegno dell’Italia all'Iraq in molteplici ambiti, oltre che alle forze irachene, al fine di favorire la stabilità del Paese. “Non è facile raggiungere la prosperità e la pace in Medio Oriente senza un Iraq forte", ha dichiarato il presidente del Consiglio italiano, citata dall'agenzia di stampa ufficiale irachena. (Res)