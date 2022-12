Uganda: mancanza di nuovi casi, Oms non può iniziare a sperimentare vaccini contro l'ebola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti sanitari affermano che non è stato possibile iniziare una sperimentazione in Uganda di tre vaccini sperimentali contro l'ebola a causa della mancanza di casi di virus. Lo riferisce l'Organzizazione mondiale della sanità (Oms) in un comunicato. Un focolaio del ceppo sudanese di ebola ha causato almeno 55 morti da settembre, tuttavia non ci sono stati nuovi casi dalla fine del mese scorso e l'Oms ha affermato che se non verranno segnalati ulteriori casi nelle prossime settimane si dovranno cercare altri modi per testare la sicurezza e l'efficacia dei vaccini. L'Uganda ha ricevuto più di 5 mila dosi e sta pianificando di vaccinare i contatti stretti delle persone infette. (Res)