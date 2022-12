© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente Meloni "non vuole il Mes: bocciare senza appello 37 miliardi fondamentali per la nostra sanità come inutili solo per provare a fare la voce grossa contro Bruxelles è desolante. E con questa manovra fanno anche peggio: nulla su scuola e sostegno ai giovani ma soldi regalati al calcio che bluffa sui bilanci". Lo afferma Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera dei deputati. (Rin)