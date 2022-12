Libano-Italia: premier Miqati riceve Tajani ed elogia le “forti relazioni bilaterali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro designato libanese, Najib Miqati, ha elogiato le “forti relazioni bilaterali e l’attiva presenza italiana a sostegno del Libano a tutti i livelli” durante l’incontro a Beirut con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”, Miqati ha elogiato anche “le iniziative intraprese dall’Italia per assistere le forze armate, oltre all’aiuto umanitario che fornisce annualmente al Libano”. Nel colloquio, Miqati ha poi sottolineato il “ruolo attivo” dell’Italia in seno alla forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil). Le parti hanno discusso anche delle relazioni bilaterali, della situazione in Libano e dello stallo riguardante l’elezione del capo dello Stato.(Lib)