Fvg: Fedriga, elezioni regionali 2 aprile o 7 maggio, a gennaio lista del presidente

- Le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia si terranno il 2 aprile o il 7 maggio prossimi e nella seconda metà di gennaio si lavorerà alla “lista del presidente”. Lo ha anticipato oggi il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, a margine della conferenza stampa di fine anno. In merito alle date, Fedriga ha spiegato che “sono le uniche due fattibili, perché tra festività e altro rischiamo di avere dei problemi”. Sulla sua lista, che dovrebbe contenere nomi già noti dell’attuale giunta regionale, Fedriga non fa ancora nomi, ma chiarisce che si tratta di una lista aperta. “Vuole tenere in considerazione tutto un mondo civico e politico che apprezza e ha apprezzato questa amministrazione regionale. Ci può essere qualcuno che ha avuto esperienza in questa legislatura, ma ci saranno anche inserimenti nuovi che vengono anche dal mondo civile”. (Frt)