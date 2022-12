Legge Bilancio: Renzi, no misure sovraniste ma Meloni è versione 2.0 di Giuseppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella legge di Bilancio, "non ci sono le misure sovraniste e folli che avrebbero fatto saltare i mercati. Dunque pericolo scampato". Lo scrive il leader e senatore di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua consueta Enews. Renzi rileva tuttavia che la manovra "è debole, pasticciata e senza visione" nel merito, oltre che "imbarazzante" nel metodo tanto che i "ritardi del governo" hanno "violato i principi della democrazia parlamentare esattamente come faceva Giuseppe Conte", in sintesi per l'ex premier Giorgia Meloni "è la versione 2.0 di Giuseppi. Peccato, speravo meglio". (Rin)