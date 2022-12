Argentina: Fmi autorizza l’esborso di 6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale ha completato ieri la terza revisione dell’accordo con l’Argentina nell’ambito del meccanismo Extended Fund Facility (Eff) e ha autorizzato l’esborso immediato di circa 6 miliardi di dollari. "Le politiche macroeconomiche più rigorose in vigore da luglio stanno cominciando a dare frutti: l'inflazione si sta moderando, la bilancia commerciale sta migliorando e la copertura delle riserve si sta gradualmente rafforzando", si legge in un comunicato del Fondo che sottolinea la necessità di continuare ad applicare il piano di rientro anche a fronte "di un contesto esterno ed interno più sfidante". (segue) (Was)