Argentina: Fmi autorizza l’esborso di 6 miliardi di dollari (3)

- Il primo vicedirettore generale e presidente ad interim, Gita Gopinath, avverte comunque che "persistono squilibri macroeconomici e le condizioni continuano ad essere fragili". Sarà necessario evitare il varo di nuove restrizioni sui cambi ed eliminare quelle esistenti "non appena le condizioni lo permetteranno". Per Gopinath sarà necessario "ridurre il deficit fiscale primario all'1,9 per cento del prodotto interno lordo (pil) nel 2023, e tenere a mente che per avere risorse da spendere in infrastrutture occorre applicare "sforzi continui" per "mobilitare risorse, rafforzare il controllo delle uscite, soprattutto, migliorare la messa a fuoco dei sussidi energetici e l'assistenza sociale". (segue) (Was)