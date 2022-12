Argentina: Fmi autorizza l’esborso di 6 miliardi di dollari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mantenere “tassi di interesse reali positivi e sostenuti" rimane compito imprescindibile "per ridurre l'inflazione che continua ad essere elevata e rafforzare la domanda di attività in pesos" segnala Gopinah che esorta il Paese a portare avanti una "strategia di gestione del debito proattiva e orientata al mercato", come strumento per "mobilitare finanziamenti interni, mitigare i rischi di rollover e ridurre il finanziamento del disavanzo della banca centrale. Basandosi sui recenti sviluppi, compreso il gradito accordo di ristrutturazione con i creditori del Club di Parigi, resta essenziale mobilitare il sostegno dei partner multilaterali e bilaterali per garantire il rispetto degli impegni finanziari e il rafforzamento della copertura delle riserve". (Was)