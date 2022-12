© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò che sta accadendo alle donne in Iran e in Afghanistan spezza il cuore dal dolore. Non mi rassegno al silenzio ipocrita di chi non ne parla più, ma so che ciascuno di noi può e deve fare di più contro questo scandalo assoluto". Lo scrive il leader e senatore di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua consueta Enews. (Rin)