Bulgaria: presidente Radev, i “guerrafondai” in Parlamento hanno votato l’invio di armi all'Ucraina

- Il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, ha confermato la firma di un decreto per l’invio di aiuti militari in Ucraina definendo al tempo stesso “guerrafondai” i deputati del Parlamento che hanno votato a favore del provvedimento. "Sfortunatamente, i guerrafondai in Parlamento hanno votato a stragrande maggioranza a favore dell'invio di aiuti militari all'Ucraina. Pertanto, hanno obbligato il governo provvisorio a concludere un contratto con l'Ucraina per tali aiuti", ha detto Radev in merito alla sua decisione di emettere un decreto sull'invio di armi in Ucraina. Il presidente ha osservato che “è inutile porre il veto” alla legge approvata. "Secondo il quadro giuridico, un veto non può modificare i testi di un trattato internazionale concluso", ha spiegato il capo dello Stato. Radev ha poi invitato le istituzioni e i partiti a “rispettare rigorosamente” la legge nell'attuale fragile situazione politica. Secondo quanto spiegato dal presidente, infine, il ministero della Difesa ha redatto un'analisi sul tipo di armi che saranno inviate. “La Bulgaria non fornirà all'Ucraina aerei, complessi missilistici antiaerei o carri armati, che possono influire sulle sue capacità di combattimento", ha concluso il capo dello Stato.(Seb)